Все 6 "Кинжалов", выпущенных Россией, летели на Киев — Игнат

Россия ночью снова атаковала Киев. Все шесть высокоточных ракет "Кинжал", выпущенных по Украине, летели на столицу.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона во вторник, 16 мая.

Также читайте В оккупированном Токмаке произошли взрывы

"Были применены аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал " из шести самолетов. Таким образом шесть таких ракет были направлены в сторону столицы. Они все уничтожены нашей противовоздушной обороной, — сказал Игнат. — Киев остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была приоритетной" Целью для врага. Вы видите, сколько они запускают по столице. Именно поэтому Киев защищен серьезными средствами ПВО, потому что и объекты инфраструктуры, и другие важные объекты государства всегда будут в приоритете врага. Уничтожено все, что летело на Киевщину".

Россия атаковала Киев 16 мая

Напомним, в ночь на 16 мая Киев снова подвергся атаке со стороны России. Все воздушные цели уничтожили силы ПВО, однако обломки упали и нанесли повреждения.

В КМВА сообщили, что ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Это была самая интенсивная атака по столице с начала войны. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА и ракет.

Читайте также: