Россия нанесла новый удар по Киеву: все подробности коварной атаки (фото)

Российская армия днем, 29 мая, нанесла массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы. Киевская городская военная администрация сообщала об активной работе ПВО в столице.

Мэр столицы Виталий Кличко в 11:29 сообщил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города после взрыва.

Впоследствии он написал, что спасатели гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе, и показал фото.

Обломки ракеты упали на дорогу в Оболонском районе Киева 29 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

По состоянию на 11.45 известно о падении шести обломков ракет в четырех районах столицы.

в Оболонском – возле АЗС, на дороге и в зеленой зоне

в Деснянском – на территории одного из парков

в Днепровском – на дорожном покрытии в разных местах

Военная администрация столицы также сообщила о падении обломков в Подольском районе. Загорелась крыша двухэтажного здания, пожар локализовали.

По данным мэра Киева, медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

В КГВА говорят, что враг сменил тактику.

"Всего через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16 атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг сменил тактику — после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах, т.е. рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения. По имеющейся информации, попаданий в объекты Киева не допущено", — прокомментировал Сергей Попко, глава КГВА.

В Киевской области в одном из районов повреждено хозяйственное сооружение — там загорелся пожар, который уже ликвидировали. Без пострадавших.

Оккупанты атаковали Киевщину днем 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Что летело

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ атаковала с севера.

"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — ответим позже", — сказал Игнат.

Напомним, что ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. Оккупанты применили иранские дроны "Shahed" и ракеты Х-101/555.

А в ночь на 28 мая ВС РФ "поздравили" столицу с днем Киева — по городу выпустили около 40 беспилотников, максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.

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