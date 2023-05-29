Россия нанесла новый удар по Киеву: все подробности коварной атаки (фото)

РФ снова атаковала Украину ракетами. В Киеве раздались громкие взрывы.
Российская армия днем, 29 мая, нанесла массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы. Киевская городская военная администрация сообщала об активной работе ПВО в столице.
Мэр столицы Виталий Кличко в 11:29 сообщил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города после взрыва.
Впоследствии он написал, что спасатели гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе, и показал фото.
По состоянию на 11.45 известно о падении шести обломков ракет в четырех районах столицы.
- в Оболонском – возле АЗС, на дороге и в зеленой зоне
- в Деснянском – на территории одного из парков
- в Днепровском – на дорожном покрытии в разных местах
Военная администрация столицы также сообщила о падении обломков в Подольском районе. Загорелась крыша двухэтажного здания, пожар локализовали.
По данным мэра Киева, медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.
В КГВА говорят, что враг сменил тактику.
"Всего через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16 атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг сменил тактику — после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах, т.е. рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения. По имеющейся информации, попаданий в объекты Киева не допущено", — прокомментировал Сергей Попко, глава КГВА.
В Киевской области в одном из районов повреждено хозяйственное сооружение — там загорелся пожар, который уже ликвидировали. Без пострадавших.
Что летело
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ атаковала с севера.
"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — ответим позже", — сказал Игнат.
Напомним, что ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. Оккупанты применили иранские дроны "Shahed" и ракеты Х-101/555.
А в ночь на 28 мая ВС РФ "поздравили" столицу с днем Киева — по городу выпустили около 40 беспилотников, максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.
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