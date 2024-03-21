Вражеский удар по Киеву: силы ПВО поразили примерно три десятка вражеских ракет

После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву.

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов.

После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно три десятка вражеских ракет, в том числе баллистические.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, проводится эвакуация людей; по другому адресу загорелись авто; в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

в Святошинском районе обломки повредили в здании дошкольного учебного заведения, также зафиксированы повреждения многоэтажного жилого дома и в этом районе тоже горели авто;

в Подольском районе обломков упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Все экстренные службы работают на местах происшествий, идет ликвидация последствий ракетного удара.

На эту минуту точно известно о двух пострадавших – девочках 11 лет и мужчине 38 лет. Без погибших.

Информация обновляется и уточняется.

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"В очередной раз призываю киевлян и гостей столицы – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда соблюдайте меры безопасности! Горький опыт Одессы и Николаева доказывает, что враг может нанести повторные ракетные удары во время ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

"И не забывайте поддерживать и помогать воинам Сил Обороны. Им важна ваша поддержка! Им требуется надежный тыл. От каждого из нас зависит наша Победа!", — резюмировал Попко.

Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.

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