Вражеский обстрел Киева ночью 13 декабря 2023: известно по состоянию на сейчас

В результате работы ПВО по сбитию вражеских воздушных целей в Киеве в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

Об этом сообщает власть.

Голосеевский район:

падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

Дарницкий район:

возгорание частного дома на площади 400 м2.

Деснянский район:

возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.

Произведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпасстранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

Днепровский район:

Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.

Возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.

Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети – аварийные бригады работают на месте.

Информации по поводу погибших нет.

Количество пострадавших возросло - 51 человек / Фото: Фото из социальных сетей

По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей.

Самой старшей – 80 лет, самой молодой – 5 лет.

Всем оказана медицинская помощь.

Данные оперативно сведения обновляются и уточняются.

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Напомним, что многие киевляне получили порезы от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон.

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