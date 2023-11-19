Вражеский беспилотник повредил инфраструктурный объект: стали известны последствия атаки по Киеву

Вторую ночь подряд оккупанты атакуют Киевскую область с помощью БпЛА. Воздушная тревога в регионе длилась около 5 часов.

О деталях атаки сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки", — отметил он.

Ранее сообщалось, что около десяти дронов "Shahed" сбили над Киевом и пригородом. Беспилотники заходили на атаку волнами, по разным направлениям, а также меняли вектор движения. Поэтому ночью тревогу в Киеве объявляли несколько раз. Из-за атаки никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 76 авиационных ударов по Украине, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

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