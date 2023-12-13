Вражеские обстрелы Киева: какими предварительно ракетами атаковал враг

По состоянию на утро известно о пострадавших 53 человека, среди которых есть дети.

В Офисе президента предварительно сообщили, что вражеские удары по Киеву Россия могла наносить из комплекса С-400.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Пока известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С-400", — написал он.

Добавим, в утреннем отчете Генштаб информировал, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет — баллистические ракеты типа Искандер-М/С-400. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты.

Что известно о ракете 48Н6

На сайте Militarnyi отмечают, что ракеты 48Н6 и ее модернизированные версии имеют полуактивную головку самонаведения и дальности уничтожения воздушных целей, в том числе 150 км для 48Н6. Вес боевой части составляет 145, 150 и 180 кг соответственно.

Она может быть эффективна против неподвижных наземных целей, например, незащищенных складов, личного состава на открытой местности, автомобильной техники на открытой местности и объектов инфраструктуры.

Напомним, из-за ракетной атаки по Киеву без света оказались десятки домов.

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