Вражеские дроны снова атаковали Киевщину: тревога продолжалась почти всю ночь

В Бучанском и Обуховском районах повреждены линии электропередач, а в Бориспольском районе повреждена крыша частного дома.

В ночь на 21 февраля российские беспилотными атаковали Киевщину. Тревога продолжалась почти всю ночь.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях.

Калашник отметил, что пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач. Электроснабжение возобновлено.

В Бориспольском районе повреждена крыша частного дома.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан предупредил, что РФ будет бить по энергетике Украины минимум до конца зимы.

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