Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО – КМВА

В ночь на 27 августа 2023 года произошла очередная ракетная атака врага.

Об этом в социальных сетях рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.) Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и не забудьте поблагодарить воинов ПВО, сил обороны авиации.Мы – победим!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Также в Черкасской области раздались взрывы : сработало ПВО.