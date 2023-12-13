Вражеская атака на столицу: многие киевляне получили порезы от стекла, из-за выбитых взрывной волной окон

В Днепровском районе Киева, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже и проведена эвакуация жителей — уже локализовано возгорание.

Об этом информируют местные власти в социальных сетях.

" Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что в ночь на 13 декабря 2023 года в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.

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