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Вражеская атака на Киев: количество пострадавших выросло до полусотни

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Вражеская атака на Киев: количество пострадавших выросло до полусотни

Российская атака на Киев 13 декабря / Фото: ГСЧС

Среди пострадавших из-за российского террора - 6 детей.

По состоянию на 7:30 в результате вражеских обстрелов по Киеву количество пострадавших возросло до 53 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В общей сложности в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе 6 детям", — написал он.

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить все цели, однако падение обломков зафиксировано в разных районах столицы.

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Дата публикации
Просмотры
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