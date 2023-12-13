Вражеская атака на Киев: количество пострадавших выросло до полусотни

По состоянию на 7:30 в результате вражеских обстрелов по Киеву количество пострадавших возросло до 53 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"В общей сложности в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе 6 детям", — написал он.

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить все цели, однако падение обломков зафиксировано в разных районах столицы.

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