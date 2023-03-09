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Вражеская атака на Киев 9 марта: что известно

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
24к
Время на прочтение
1 мин
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Вражеская атака на Киев 9 марта: что известно

Российские оккупанты атаковали столицу Украины.

Под утро 9 марта 2023 года в Киеве во время воздушной тревоги раздался ряд мощных взрывов.

  • Об этом сообщили очевидцы взрывов в социальных сетях. Взрывы были настолько мощными, что в домах тряслись стекла. По предварительной информации, речь шла о прилете.
  • Также очевидцы инцидента рассказали о том, что на месте прилета начал подниматься черный дым и начался пожар.
  • Взрывы 9 марта раздались в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Все необходимые службы отправились на место инцидента.
  • К тому же стало известно, что в Киевской области с утра 9 марта работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации (КОВА). "Работают силы противовоздушной обороны! Сохраняйте информационную тишину – ничего не фиксируйте и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.
  • После отбоя воздушной тревоги в ряде областей на западе Украины, в Киеве снова раздался взрыв.

Напомним, что правило "двух стен" и "двух выходов" спасают жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
24к
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