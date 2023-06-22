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Вражеская атака и взрыв и пожар в Киеве: главные новости ночи 22 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4581
Время на прочтение
1 мин
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Вражеская атака и взрыв и пожар в Киеве: главные новости ночи 22 июня 2023 года

Продолжается тушение пожара в Киеве / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 июня 2023 года:

  • Всем украинским областям, кроме западных, угрожало враждебное баллистическое вооружение Читать далее –>
  • В Киеве раздались взрывы: огонь охватил многоэтажку — очевидцы Читать далее –>
  • Взрыв в киевской высотке: спасатели ликвидируют пожар на двух этажах — КМВА Читать далее –>
  • В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры: спасены 18 человек — ГСЧС Читать далее –>
  • Вражеская стратегическая авиация приближалась к акватории Азовского моря Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4581
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