Вражеская атака и взрыв и пожар в Киеве: главные новости ночи 22 июня 2023 года

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Главные новости ночи 22 июня 2023 года:
- Всем украинским областям, кроме западных, угрожало враждебное баллистическое вооружение Читать далее –>
- В Киеве раздались взрывы: огонь охватил многоэтажку — очевидцы Читать далее –>
- Взрыв в киевской высотке: спасатели ликвидируют пожар на двух этажах — КМВА Читать далее –>
- В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры: спасены 18 человек — ГСЧС Читать далее –>
- Вражеская стратегическая авиация приближалась к акватории Азовского моря Читать далее –>
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