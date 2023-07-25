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Вражеская атака дронами в Киевской области и длилась воздушная тревога: главные новости ночи 25 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Вражеская атака дронами в Киевской области и длилась воздушная тревога: главные новости ночи 25 июля 2023 года

Враг снова атаковал Украину беспилотниками

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 июля 2023:

  • Воздушная тревога звучала в нескольких областях Украины: была названа причина Читать далее –>
  • В Киевской области было зафиксировано движение вражеских беспилотников: работало ПВО Читать далее –>
  • Ночью силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев — КМВА Читать далее –>
  • Атака беспилотников в Москве: США напомнили, что войну начала Россия Читать далее –>
  • Украина вернула около 45% собственных территорий — Госдеп Читать далее –>

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Просмотры
11к
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