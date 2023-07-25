Вражеская атака дронами в Киевской области и длилась воздушная тревога: главные новости ночи 25 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 июля 2023:
- Воздушная тревога звучала в нескольких областях Украины: была названа причина Читать далее –>
- В Киевской области было зафиксировано движение вражеских беспилотников: работало ПВО Читать далее –>
- Ночью силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев — КМВА Читать далее –>
- Атака беспилотников в Москве: США напомнили, что войну начала Россия Читать далее –>
- Украина вернула около 45% собственных территорий — Госдеп Читать далее –>
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