Вражеская атака беспилотников на Глеваху и Бровары: в Киевской ОГА рассказали детали и показали фото

В результате удара "Шахедами" были повреждены дома в Броварах и Глевахе, три человека погибли.

Очередная вражеская атака беспилотников по Глевахе и Броварам на Киевщине унесла жизни трех человек.

Об этом сообщил в.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, он рассказал детали о последствиях вражеской атаки на Киевщину и обнародовал фото.

В результате падения обломков сбитой враждебной цели и пожара частного дома погибли супруги – 58-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Последствия атаки "Шахедов" по Киевщине в ночь на 24 января / Фото: Киевская областная госадминистрация

Взрывной волной в этом населенном пункте также были повреждены восемь частных домов и магазин.

Последствия атаки "Шахедов" по Киевщине в ночь на 24 января / Фото: Киевская областная госадминистрация

В другом районе в поврежденной из-за атаки 10-этажке погиб 36-летний мужчина. Еще четыре человека обратились к медикам. Один из них, 26-летний мужчина – госпитализирован с ожогом верхних дыхательных путей.

Из дома было эвакуировано ориентировочно 150 человек. На месте установлен Пункт несокрушимости. В настоящее время продолжается обследование квартир.

Последствия атаки "Шахедов" по Киевщине в ночь на 24 января/Фото: Киевская областная госадминистрация

В этом же населенном пункте также повреждена амбулатория семейной медицины и два многоквартирных дома. Кроме этого изуродованы автомобили.

Последствия атаки "Шахедов" по Киевщине в ночь на 24 января / Фото: Киевская областная госадминистрация

"Побывал на местах. Повсюду работают соответствующие оперативные службы, местные власти. Необходимые материалы для закрытия выбитых окон и ремонта поврежденных крыш есть. Работаем вместе, чтобы оказать людям всю необходимую помощь", — отметил Калашник.

На месте установлен Пункт несокрушимости / Фото: Киевская областная госадминистрация

На месте установлен Пункт несокрушимости / Фото: Киевская областная госадминистрация

На месте установлен Пункт несокрушимости / Фото: Киевская областная госадминистрация

На атаку "Шахедов" по Глевахе и Броварам уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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