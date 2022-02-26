Враг в Киев не прорвался, но в городе орудуют диверсанты – Кличко

Враг в Киев не прорвался, но в городе орудуют диверсанты – Кличко

Ситуация в столице сложная и напряженная, сообщил мэр.

Враг в Киев не прорвался, но в городе орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время обращения 26 февраля.

"Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас. Утром в жилой дом по ул. Лобановского попала ракета. Разрушение в доме – с 17 по 21 этаж", – сообщил городской голова.

Россия обстреливает жилые кварталы в Киеве, других городах и поселках государства. В столице с начала атаки погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. Погибли также 14 военных и бойцов теробоны. Ранены 71 человек, из них – 25 гражданских, в том числе 3 детей.