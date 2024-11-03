Враг утром атаковал Киев БпЛА: в Шевченковском районе сообщили о пожаре

Враг второй раз с начала суток атаковал столицу.
Российские захватчики с утра, 3 ноября, атаковали Киев ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
В сообщении указывается, что в результате падения обломков беспилотник произошло возгорание в Шевченковском районе столицы.
"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно есть информация о пожаре", — говорится в сообщении.
Кроме того, в КМВА уточнили, что данные о масштабе возгорания, разрушения или пострадавших уточняются, — КМВА.
Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что пожар на месте вызова не был обнаружен.
"В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших тоже нет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 3 ноября прозвучала серия взрывов.
Позже в КМВА уточнили, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников возник пожар в Голосеевском районе города.
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