Враг утром атаковал Киев БпЛА: в Шевченковском районе сообщили о пожаре

Враг второй раз с начала суток атаковал столицу.

Российские захватчики с утра, 3 ноября, атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

В сообщении указывается, что в результате падения обломков беспилотник произошло возгорание в Шевченковском районе столицы.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно есть информация о пожаре", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КМВА уточнили, что данные о масштабе возгорания, разрушения или пострадавших уточняются, — КМВА.

Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что пожар на месте вызова не был обнаружен.

"В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших тоже нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 3 ноября прозвучала серия взрывов.

Позже в КМВА уточнили, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников возник пожар в Голосеевском районе города.

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