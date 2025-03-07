Враг совершил атаку на Киевщину: тревога продолжалась почти 9 часов

Ночью 7 марта Киевская область снова подверглась атаке вражеских БпЛА. Воздушная тревога продолжалась почти 9 часов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

В области работали силы ПВО, которые успешно уничтожили несколько воздушных целей. Пострадавших нет, объекты критической инфраструктуры не пострадали.

Впрочем, в Бориспольском и Обуховском районах из-за падения обломков загорелся травяной настил, а в Обуховском районе поврежден грузовик. Все пожары ликвидированы.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове резко возросло количество пострадавших от российской атаки.

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