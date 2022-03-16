Враг снова обстреливал Киев: снаряды попали в несколько частных домов на Подоле (фото)

Враг снова обстреливал Киев: снаряды попали в несколько частных домов на Подоле (фото)

Обошлось без пострадавших.

Вечером враг снова обстреливал Киев.

Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются", — говорится в сообщении.

Пострадавших не обнаружили.

В ГСЧС уточнили, что в результате вражеских обстрелов в Киеве произошло возгорание в трех жилых домах.

"В 18:34 спасатели локализовали пожар на общей площади 150 кв. м и в 18:42 – ликвидировали", — уточнили в ГСЧС.

Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

Ранее сообщалось, что враг пытался продвинуться в сторону Киева, но не имел успеха.

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