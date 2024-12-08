Враг снова атаковал Киевщину: в КОВА рассказали о последствиях обстрелов

Российские военные минувшей ночью снова атаковали Киевскую область с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко,

По его словам, силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали часть враждебных целей.

Сообщается, что в результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет, и значимые попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксированы. Однако в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов был поврежден один частный дом, два хозяйственных здания и теплица. Повреждения дома минимальны: выбиты окна и иссеченный фасад.

Местные власти уже активно работают над оказанием необходимой помощи пострадавшим, а оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 8 декабря враг атаковал территорию Украины, выпустив 74 ударных дрона типа Shahed и другие беспилотники из разных российских городов, в частности Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

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