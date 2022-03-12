Враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове: полиция обнародовала видео

Детонируют снаряды, вспыхнул пожар.
Оккупанты нанесли мощный авиаудар по Василькову.
Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома.
Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала видео.
Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.
На месте работают спасатели.
Полиция устанавливает, есть ли повреждения в близлежащих домах.
Информация о потерпевших уточняется.
Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар. На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство УНИАН Цензор.НЕТ Украинская правда МВД Украины Столичный регион ТСН Телеканал ICTV Сегодня ПравдаТУТ media group Чрезвычайные новости Телеканал Украина Интерфакс-Украина.Родным языком Факты ICTV ТелеканалОпубликовано Полиция Киевской области Пятница, 11 марта 2022 г.
Напомним, это уже второй случай в Василькове. Первый был в ночь на 27 февраля — тогда вблизи с. Крячки Васильковского района в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в хранилище с нефтепродуктами на базе KLO. Нефтебаза разрушена.
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