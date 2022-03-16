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Враг пытался продвинуться в сторону Киева, но безуспешно: Генштаб ВСУ о ситуации по обороне столицы

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Враг пытался продвинуться в сторону Киева, но безуспешно: Генштаб ВСУ о ситуации по обороне столицы

Facebook/Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве

В направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов

В эти сутки российские оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева, однако потерпели поражение.

Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ за 16 марта.

"В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы. Враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не было, перешел к обороне. На Северском направлении противника остановлено. Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений", — говорится в сообщении.

Также в направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БПЛА "Орлан-10".

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