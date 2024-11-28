Враг провел комбинированную атаку на Киевщину: в областной администрации рассказали о последствиях

По предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения.
Утром 28 ноября враг совершил комбинированную атаку ударными дронами и ракетами Киевской области. Тревога продолжалась всю ночь более 10 часов.
О последствиях вражеской атаки в области рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"Пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – сообщает начальник Киевской ОВА.
По его информации, в результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект, здание и два автомобиля. Пожар уже ликвидирован.
В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.
"В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости. Оперативные группы продолжают работы по ликвидации последствий атаки на Киевщину", – отмечает Руслан Кравченко.
Напомним, что взрывы также прогремели в других областях Украины. В частности, Харьковской, Львовской, Хмельницкой, Сумской, Винницкой и других.
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