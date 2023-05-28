Враг "поздравил" с Днем Киева: подробности массированной атаки дронами на столицу с начала войны

Ночью 28 мая произошла четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая.

Об этом сообщает КМВА.

Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами «Shahed». Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян. Окончательные данные – в отчетах Генштаба и ПС.

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По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбития дронов:

обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;

возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

возник пожар на территории одного из строек;

также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв., есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется.

"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения потерпевших и разрушений обновляются и уточняются постоянно, поэтому всегда ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов. Следите за новыми сообщениями. А пока поблагодарите бойцов ПВО за защиту! Но сами будьте дисциплинированы — неукоснительно соблюдайте правил безопасности при объявлении воздушной тревоги!", — заметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Житомире раздались взрывы.