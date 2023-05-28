Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг "поздравил" с Днем Киева: подробности массированной атаки дронами на столицу с начала войны

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг "поздравил" с Днем Киева: подробности массированной атаки дронами на столицу с начала войны

ПВО сбили около 40 вражеских дронов. / Фото: ТСН.ua

Стала известна оперативная информация воздушной атаки на столицу 28 мая 2023 года.

Ночью 28 мая произошла четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая.

Об этом сообщает КМВА.

Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами «Shahed». Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян. Окончательные данные – в отчетах Генштаба и ПС.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбития дронов:

  • обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;
  • возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;
  • возник пожар на территории одного из строек;
  • также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв., есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется.

"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения потерпевших и разрушений обновляются и уточняются постоянно, поэтому всегда ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов. Следите за новыми сообщениями. А пока поблагодарите бойцов ПВО за защиту! Но сами будьте дисциплинированы — неукоснительно соблюдайте правил безопасности при объявлении воздушной тревоги!", — заметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Житомире раздались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
13к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация