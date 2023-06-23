Враг попал в свой же склад: в Киевской области после российских обстрелов сгорело 10 га леса (фото)

В результате российских обстрелов Киевщины в июне там выгорело 10 га леса. Вражеские ракеты попали в место, где в период оккупации весной 2022 года были позиции захватчиков, там началась массовая детонация снарядов.

Об этом в Сети сообщила полиция Киевщины и рассказала в комментарии "Украинской правде" специалист по коммуникации Бучанского управления полиции Алина Подрейко.

"10 гектаров леса уничтожил масштабный пожар, который вспыхнул после очередных вражеских обстрелов в Киевской области. Огонь над окопами агрессоров в Здвижовке разрастался в геометрической прогрессии", — говорится в заявлении полиции Киевской области.

Подрейко уточнила, что лесной пожар загорелся днем 16 июня. Тогда именно захватчики запускали ракеты "Калибр" из Черного моря, и в области работала противовоздушная оборона.

"В результате российского обстрела произошло возгорание леса вблизи Здвижовки. Там во время оккупации были позиции российских солдат и там продолжались жестокие бои. Плюс там был вражеский склад боеприпасов", – рассказала пресс-секретарь Бучанского управления полиции.

Она добавила, что после деоккупации на месте были проведены работы по разминированию. Однако вражеский склад с большим количеством боеприпасов были глубоко под землей, так что на месте началась массовая детонация.

"Взрывы продолжались активно примерно с 15-15:30 до 20:00. Взрывалось с маленьким интервалом", — отметила Подрейко.

В Киевской области после российских обстрелов в июне сгорело 10 га леса/Скриншот

На месте взрывов и пожара находились работники ГСЧС, полиция и представители лесничества, однако из-за активной детонации бороться с огнем было невозможно. Поэтому было принято решение прорыть траншеи, чтобы остановить распространение огня. Когда вечером взрывы несколько стихли, специалисты привлекли бронетехнику и трактор, прорыли траншеи и наконец остановили продвижение пожара.

В результате инцидента выгорела та часть леса, где гремели взрывы. Сейчас местные лесничества подсчитывают ущерб.

Полиция призывает местных жителей не посещать леса из-за опасности для жизни.

В Киевской области после российских обстрелов в июне сгорело 10 га леса/Скриншот

Напомним, российские оккупанты попытались нанести атаки по Украине 13 крылатыми ракетами в ночь на 23 июня, однако все цели были сбиты силами ПВО.

Правда, в результате падения обломков ракет были повреждены частные дома в Хмельницкой области. Враг пытался попасть по аэродрому в области.

Ракетные удары по Украине будут продолжаться, предупредил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, цели атаки – прежде всего объекты критической инфраструктуры, которые влияют и на обеспечение ВСУ, и на обеспечение жизнедеятельности населения.

Читайте также: