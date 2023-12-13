Враг обстрелял Киев из баллистики: ПВО уничтожила все вражеские цели

В ночь на 13 декабря 2023 года произошел второй за последние два дня удар высокоскоростными ракетами по Киеву.

Предварительно, как и 11 декабря, враг применил баллистическое вооружение.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

Приблизительно в три часа ночи россияне совершили пуски ракет, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены. (Количество и тип ракет окончательно определят Воздушные Силы). Но в результате работы ПВО по сбитию ракет произошло падение обломков в трех левобережных районах города.

Так, в Дарницком районе:

возникло возгорание частного дома на площади 400 м2.

В Днепровском районе:

возгорание балкона на 7 этаже девятиэтажного жилого дома, повреждение фасада и окон дома, загорелись 4 автомобиля во дворе дома. Проводилась эвакуация жителей. Пострадавшие (в основном с резаными ранами) получили первую медицинскую помощь.

возгорание частного дома на площади 2 м2.

В Деснянском районе:

зафиксировано падение обломков на открытой местности и на проезжей части.

Всего пострадало 23 человека. 13 из них с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь.

Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются.

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"Враг усиливает ракетный террор Киева. В частности, применение баллистических ударов по городу. Цельность критической инфраструктуры города и жизни жителей зависит от надежности работы воинов ПВО и всех Сил Обороны. А им, в свою очередь, нужна ваша поддержка! Поэтому не забывайте благодарить за защиту и спасение. Донатьте, помогайте чем сможете! Во многом от каждого из нас, от привлечения к противодействию агрессору всеми силами и способами — зависит наше общее будущее! И наша Победа!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Обновлено 04:55

"По обновленной информации медиков, в настоящее время 34 пострадавших в Днепровском районе столицы. Из них 15 госпитализировали, в том числе 2 детей. 19 человек получили помощь медиков на месте", — заявил в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.

Обновлено 05:08

В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

Напомним, что многие киевляне получили порезы от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон.

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