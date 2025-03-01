Враг атаковал Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Повреждены дома в трех районах Киевской области.

В ночь на 1 марта российские войска атаковали Киевскую область дронами. Силы ПВО сбили часть вражеских целей.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Зафиксированы повреждения в трех районах:

В Обуховском районе пострадали пять частных домов.

В Бучанском и Бориспольском районах повреждены по одному дому: выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.

Жертв среди населения нет, критическая инфраструктура не пострадала. Владельцам домов обещают необходимую помощь. Оперативные службы работают на местах.

Напомним, ночью, 1 марта, армия РФ нанесла по меньшей мере девять ударов по городу Харьков.

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