Враг атаковал Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Повреждены дома в трех районах Киевской области.
В ночь на 1 марта российские войска атаковали Киевскую область дронами. Силы ПВО сбили часть вражеских целей.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Зафиксированы повреждения в трех районах:
- В Обуховском районе пострадали пять частных домов.
- В Бучанском и Бориспольском районах повреждены по одному дому: выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.
Жертв среди населения нет, критическая инфраструктура не пострадала. Владельцам домов обещают необходимую помощь. Оперативные службы работают на местах.
Напомним, ночью, 1 марта, армия РФ нанесла по меньшей мере девять ударов по городу Харьков.
Читайте также: