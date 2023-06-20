Враг атаковал Киевщину в несколько волн: подробности ночного удара дронами

Россия в очередной раз атаковала города Украины дронами и ракетами.

В ночь на 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed и ракетами "Искандер-М" и С-300. ПВО удалось сбить 32 из 35 дронов, однако зафиксированы и попадания. В Киевской области воздушная тревога длилась более четырех часов, враг атаковал регион дронами в несколько волн. В результате удара есть разрушения.

Об этом рассказал глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Так, по оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов Киевской области повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов.

Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. Жертв и пострадавших нет.

"Оперативные службы продолжают работу на местах. Информация о повреждениях обновляется. Людям, чьи дома пострадали в результате атаки, будет предоставлена необходимая помощь", — отметил Кравченко.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по Украине в ночь на 20 июня.

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