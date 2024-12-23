Враг атаковал Киевщину: в КОВА рассказали о последствиях

Силы ПВО на Киевщине снова защитили область от атаки беспилотников, однако обломки повлекли за собой повреждения домов и авто.

В ночь на 23 декабря российские войска совершили атаку на Киевскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО успешно сработали, сбив несколько враждебных целей.

Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По информации Кравченко, пострадавших у населения нет, а объекты критической и жилищной инфраструктуры остались невредимыми.

Впрочем, из-за падения обломков в одном из районов Киевщины повреждена линия электросетей. Электроснабжение оперативно возобновили. В другом районе зафиксированы повреждения четырех частных домов, гаража и трех автомобилей. В домах выбиты окна, повреждены двери, фасады и кровли.

Оперативные группы работают над ликвидацией последствий и фиксацией ущерба.

Руководитель ова призвал жителей области оставаться осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 23 декабря 2024 года российские войска совершили очередную атаку на Украину ударными дронами. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Взрывы раздались в Бориспольском районе (Киевщина), Черниговщине, Миргородском и Глобинском районах (Полтавщина), Роменском районе (Сумщина), Староконстантинове и Одесской области.

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