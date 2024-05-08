Враг атаковал Киевщину дронами и ракетами: что известно о последствиях

Тревога продолжалась почти четыре часа.

Сегодня, 8 мая, российская оккупационная армия атаковала Киевскую область беспилотниками и крылатыми ракетами. В регионе сработали силы ПВО. В четырех районах зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В результате падения обломков есть пострадавшие местные жители. Женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными травмами госпитализировали в больницу.

По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Впрочем, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение были разрушены. Кроме того, повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

Также зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света

"Все оперативные группы работают на местах. Продолжаем фиксировать и ликвидировать последствия атаки", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. В результате вражеской атаки разрушений не зафиксировано.

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