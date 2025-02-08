Враг атаковал Киевщину дронами: что известно

В субботу, 8 февраля, враг атаковал Киевскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"Тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.

В то же время в Бучанском и Фастовском районах произошли пожары на травяном настиле из-за падения обломков сбитых БпЛА, все они были ликвидированы.

В Фастовском районе в результате падения обломков поврежден частный дом и недострой — выбиты окна и повреждены фасады. Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

Напомним, ночью российские войска ударили дронами по Украине.

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