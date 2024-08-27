Враг атаковал Киев ракетами и дронами: в ГВА назвали первые последствия

Обломки сбитых вражеских целей упали в столице на лесопарковые зоны.
Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками 27 августа. В двух районах столицы упали обломки сбитой вражеской цели.
Об этом сообщила Киевская ГВА.
Киев отражал комбинированную ракетно-дроновую атаку врага.
В Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону. В результате загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м.
Также зафиксировано падение обломков в лесопарковой зоне Деснянского района. Там тоже возник пожар. Оперативные службы направляются на место.
Информации о пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, в ночь на 27 августа и утром Россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Во время атаки взрывы гремели в разных уголках государства, в том числе и в Киеве.
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