Впервые за 73 дня: враг нанес комбинированный удар по Киеву

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не было
Сегодня, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.
Подробности сообщили в Киевской городской военной администрации.
В этой атаке использованы вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М и беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 6.30 утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления, во время которой уже приближались крылатые ракеты к Киевщине. Параллельно с вхождением ракет на территорию Киева противник выполнил баллистический удар по столице. Атаку завершили повторные удары дронами.
В общей сложности воздушный удар длился более двух часов, в результате которого украинские силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до десятка дронов врага. Точные цифры и типы использованного оружия будут опубликованы в отчетах Воздушных Сил Украины.
"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало. Прошу киевлян быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БпЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев. Не игнорируйте", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, что россияне также повредили объекты инфраструктуры в Запорожье. Обошлось без жертв и пострадавших.
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