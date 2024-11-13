Впервые за 73 дня: враг нанес комбинированный удар по Киеву

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не было

Сегодня, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.

Подробности сообщили в Киевской городской военной администрации.

В этой атаке использованы вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М и беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 6.30 утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления, во время которой уже приближались крылатые ракеты к Киевщине. Параллельно с вхождением ракет на территорию Киева противник выполнил баллистический удар по столице. Атаку завершили повторные удары дронами.

В общей сложности воздушный удар длился более двух часов, в результате которого украинские силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до десятка дронов врага. Точные цифры и типы использованного оружия будут опубликованы в отчетах Воздушных Сил Украины.

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало. Прошу киевлян быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БпЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев. Не игнорируйте", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, что россияне также повредили объекты инфраструктуры в Запорожье. Обошлось без жертв и пострадавших.

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