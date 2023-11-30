Впервые за 40 лет: в Киеве зафиксирован рекорд суточного количества осадков

Предыдущий рекорд был установлен в 1983 году.

В Киеве 29 ноября был зафиксирован рекорд суточного количества осадков.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 29 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 17,5 мм", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, это на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 для этого дня.

Ранее мы писали, что среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близкой к норме.

В цифрах это от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), то есть на 6-8 градусов холоднее, чем в ноябре, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

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