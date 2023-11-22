Впервые за 30 лет: в столице открыли для посещений колокольню Киево-Печерской Лавры (фото)

Чтобы подняться на верхушку, нужно преодолеть 374 ступени.

Колокольню Киево-Печерской Лавры впервые за 30 лет полностью открыли для посетителей. Доступ к третьему ярусу был открыт в октябре после проведения ремонтно-реставрационных работ. Теперь увидеть, как работают лаврские колокола и насладиться удивительным видом Киева с самой высокой точки могут все желающие.

Об этом сообщил директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, пишет "Громадське".

Колокольню впервые за 30 лет полностью открыли для посетителей. Чтобы подняться на верхушку, нужно преодолеть 374 ступени.

Высшим церковным сооружением Киева является Лаврская колокольня. Ее высота составляет 96,5 метра. В то время как высота колокольни Софийского собора составляет 76 метров. Немного выше расположенный рядом памятник Родине, его высота 102 метра. Для того чтобы добраться до верхушки колокольни, нужно преодолеть 374 ступеньки.

Лаврскую колокольню строили с 1731 по 1745 год. На строительство было потрачено около 5 миллионов кирпичей разной формы, а также высокохудожественная керамика, изготовленная на лаврских кирпичных заводах.

Во время Второй мировой войны советские войска, отступая из Киева, взорвали Успенский собор, расположенный рядом, однако колокольня при этом не пострадала.

Из-за неудовлетворительного внутреннего состояния сооружение было закрыто для посещения. Предварительные масштабные ремонтные работы колокольни проводились в 2011–2012 годах.

Напомним, что в Киевской области открыли мост через реку Ирпень, под которым скрывались люди от ударов оккупантов.