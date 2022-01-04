Впервые за 142 года: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Климатическая норма была превышена на 7,3°С.
В Киеве 3 января зафиксировали температурный рекорд. Впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3°С.
Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Это на 0,3°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1899. Отмечается, что климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября.
Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С.
Напомним, что Львов 1 января побил температурный рекорд. А ведь этот день оказался самым теплым за все годы наблюдений.
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