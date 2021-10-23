Впервые за 141 год: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Последний раз такой рекорд зафиксировали в 1889 году.
В Киеве ночь на пятницу 22 октября оказалась самой теплой за более, чем сто лет.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Ночь на 22 октября в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура не опустилась ниже 12, что на 1 градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 8,5 градусов", — говорится в сообщении.
Напомним, с субботы, 23 октября, в Украину придет похолодание, которое продержится ориентировочно до среды, 27 октября.