Впервые за 141 год: в Киеве метеорологи зафиксировали температурный рекорд

Впервые за 141 год: в Киеве метеорологи зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха ночью в Киеве была до + 24,4 ° С.

В Киеве метеорологи зафиксировали температурный рекорд. Так, ночь на 16 июля оказалась самой теплой за 141 год.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечают метеорологи, минимальная температура ночью 16 июля не опустилась ниже 24,4° С, что на 2,4° С теплее, чем это было в 2001 году.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год", — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине будет крайне жаркая. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют местами почти + 40 градусов.

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