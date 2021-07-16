Впервые за 141 год: в Киеве метеорологи зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха ночью в Киеве была до + 24,4 ° С.
В Киеве метеорологи зафиксировали температурный рекорд. Так, ночь на 16 июля оказалась самой теплой за 141 год.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Как отмечают метеорологи, минимальная температура ночью 16 июля не опустилась ниже 24,4° С, что на 2,4° С теплее, чем это было в 2001 году.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год", — говорится в сообщении.
Напомним, погода в Украине будет крайне жаркая. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют местами почти + 40 градусов.