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Возвращение посольства США в Киев: столица встретила американских дипломатов воздушной тревогой

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Возвращение посольства США в Киев: столица встретила американских дипломатов воздушной тревогой

УНИАН

Американский журналист обратил внимание, что сразу после приезда дипломатов США в Киев, в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара РФ.

Сегодня, 8 мая, дипломаты Соединенных Штатов вернулись в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале.

Об этом рассказал американский журналист Нолан Петерсон.

По его словам, как только работники посольства вернули в Киев, в городе раздалась воздушная тревога.

"С возвращением", — отметил Петерсон.

Напомним, что в Киев вернулась временно поверенная США Кристина Квин и американские дипломаты.

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