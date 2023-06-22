Возросло количество погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве

Количество погибших в результате взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева возросло до трех.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места трагедии.

Спасатели достали тело женщины из-под завалов. Поисково-спасательная операция продолжается.

"По состоянию на 12:10 с седьмого этажа дома спасатели достали тело еще одной погибшей, это женщина. Сейчас ее анкетные данные устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, криминалист и судебно-медицинский эксперт. То есть сейчас нам известно о трех погибших и пятерых травмированных", – сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Спасатели получили тело погибшей / Фото: ТСН.ua

Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов / Фото: ТСН.ua

Напомним, в Киеве в ночь на 22 июня произошел сильный взрыв в 16-этажке из-за, вероятно, утечки газа. После взрыва там разразился сильный пожар. Разрушены несколько квартир.

Читайте также: