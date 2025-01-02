Возросло количество погибших в результате новогодней атаки на Киев

Россия коварно атаковала киевлян.
Возросло количество жертв в результате новогодней атаки на Киев утром 1 января 2025 года.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
"В результате утренней атаки российских дронов на уже шесть пострадавших и двое погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 1 января российские военные ударили по Киеву беспилотниками. Под обстрелы попали несколько домов в центре столицы.
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