Возросло количество погибших в результате новогодней атаки на Киев

Возросло количество жертв в результате новогодней атаки на Киев утром 1 января 2025 года.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

"В результате утренней атаки российских дронов на уже шесть пострадавших и двое погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 1 января российские военные ударили по Киеву беспилотниками. Под обстрелы попали несколько домов в центре столицы.

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