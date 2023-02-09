Возросло количество погибших от взрыва в Дарницком районе столицы

В результате взрыва в Дарницком районе Киева сегодня, 9 февраля, погибли два человека.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продолжаются поиски пострадавших от взрыва на бывшем предприятии в Киеве. Два человека, к сожалению, погибли.

Об этом он написал в телеграмме.

"Поисково-спасательные работы на месте взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе продолжаются. Два человека погибли. Четырех пострадавших спасли", — говорится в сообщении.

По словам мэра столицы, сейчас спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками разрушенного здания.

Напомним, мэр Киева 9 февраля сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева. По его информации, инцидент произошел на территории бывшего завода. Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.

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