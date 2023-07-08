Возможность повторного наступления РФ на Киев не исключена: в Минобороны рассказали о многоэшелонированной обороне

Если Путину хватит безумия пойти на Киев, перемелем еще несколько тысяч захватчиков, отметил Александр Павлюк.

Украина не исключает возможности повторного наступления россиян на Киев, однако оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы не исключаем никакой возможности. В больной голове возможны разные варианты, но сил и средств для проведения соответствующего наступления на Киев, учитывая, что у нас оборона очень мощная, многоэшелонированная, — вариантов для здравого смысла нет никаких", — сказал Павлюк.

На уточняющий вопрос, что будет, если российские военные все же отважатся на новую атаку на украинскую столицу, Александр Павлюк ответил: "Ну, перемолим еще несколько тысяч, если хватит безумия у их лидера снова такую попытку предпринять".

В то же время, первый заместитель министра обороны напомнил, что в начале полномасштабного вторжения наиболее маневренная и мобильная сила российских войск была сконцентрирована на Киевском направлении.

По словам генерал-лейтенанта, фактор внезапности врагу не помог, украинские защитники достойно его встретили даже с небольшими силами в первые минуты, смогли правильно организовать сопротивление и нанести такие потери, что противник без пополнения не мог двигаться дальше.

Павлюк вспомнил, что самыми горячими и непредсказуемыми для защиты Киева были дни в середине марта 2022 года, когда противник захватил плацдарм на территории левого берега Ирпеня.

"Очень важно было выбить его оттуда, и это нам удалось. Большими усилиями, но противник был уничтожен, и после этого началось освобождение Киевщины. Не было у него сил и средств – они все были скованы на Востоке, – чтобы развивать наступление за счет других сил", — объяснил первый замминистра.

После этого началось отступление российских войск с Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

"Понимая, что по нескольким направлениям не будет успеха, противник вынужден был с позором бежать из Киевской, Сумской, Черниговской областей, под нашим давлением. Он сам не шел — постоянно шли бои, постоянно были наши уже попытки окружить и уничтожить его. Под этим давлением ... он вынужден был покинуть эту территорию и сосредоточиться в Донецкой и Луганской областях", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, в Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны.