"Возможно, придется эвакуировать часть Киева": Кличко предупредил о худшей зиме со времен Второй мировой войны

Киевлян из-за отключения электроэнергии в связи с российскими ударами может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Кличко предупредил, что при низких температурах возможно повсеместное отключение электроэнергии. Как отмечается, с бой электроэнергии означает не просто отсутствие света – в одоснабжении и отоплении также возможны только в ограниченном объеме. Лифты уже не работают.

Впрочем, Кличко выразил уверенность, что украинцы из-за террора Путина становятся только более решительными.

"Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света и таким образом надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не уйдем, как того хочет Путин", — сказал Кличко.

Мэр допустил, что по самому худшему сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города". Хотя он заверил, что власть не хочет, чтобы до этого дошло.

Кличко призвал Германию как можно быстрее направить гуманитарную помощь – генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны Украины.

"Мы все делаем, работаем круглосуточно. Мы не заберем свои вещи и удерем на Запад, как хочет Путин. Он столько раз ошибался на этой войне. Он снова ошибается", — добавил он.

Ситуация со светом и подготовка к зиме в Украине

В результате массированных обстрелов РФ критически важной инфраструктуры Украины в регионах сложилась крайне тяжелая ситуация со светом. В настоящее время применяются экстренные отключения света или стабилизационные для урегулирования ситуации.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что с наступлением холодов люди начали использовать больше электричества и ситуация не позволяет снизить время отключений.

Нардеп Андрей Герус предупредил, что зимой в Украине могут отключать свет на 10-12 часов, если большие морозы совпадут с ракетными ударами по инфраструктуре.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября заявил о запуске нового проекта поддержки людей на случай длительных отключений света или тепла в результате российских обстрелов. В рамках проекта по всей Украине разворачивают тысячи "Пунктов несокрушимости", где будут бесплатно и круглосуточно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода и аптечка.

Такие пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, школах, зданиях ГСЧС. Ближайшие пункты можно найти на карте на специальном сайте.

"Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму", – сказал Зеленский.

Впрочем, гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко считает маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса". Впрочем, он допускает, что в режиме отключений электроэнергии украинцам придется жить до конца марта – начале апреля.

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