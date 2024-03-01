Возможно ли новое российское наступление на Киев: объяснение главы КМВА

Пока что у России также нет возможностей и условий для повторного нападения с территории Беларуси.

Повторное наступление на Киев остается неизменной стратегической целью россиян.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Об обороне столицы. Война не закончилась. Она продолжается на всей территории Украины, не только на фронте. Киев уже долгое время не входит в зону боевых действий. Но эти годы войны научили нас главному — враг не откажется от своих планов уничтожить Украину, а Киев является и будет приоритетной целью №1 для противника. Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть на любом направлении. И, в частности, на северном", — сказал он.

"На сегодняшний день наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Ситуация стабильная и контролируемая. Однако полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Поэтому обороне столицы постоянно уделяется внимание", — добавил он.

Ранее разведчик сообщил, что заявления об угрозе нового наступления РФ на Харьков, Киев, Чернигов или Одессу – это очень хорошо проработанная информационно психологическая атака врага.

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