Возможно ли наступление "вагнеровцев" на Киев — Наев ответил

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, может ли быть повторное наступление на столицу Украины.

По последним данным, на территории Беларуси находится до 6,5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев оценил уровень угрозы повторного наступления на Киев и рассказал, могут ли "вагнеровцы" готовиться сами или готовить белорусов к наступлению на Киев.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Повторное наступление на Киев никто никогда не отвергал. Мы понимаем, что намерения врага зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не означает, что в дальнейшем она не может произойти: все будет зависеть от "А" — принятия решений, "Б" — от наличия сил и средств", — прокомментировал Наев.

Командующий Объединенными силами также отметил, что разведка Украины постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок.

"Мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных вражеских действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем и глав ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности", — резюмировал Сергей Наев.

Напомним, Сергей Наев объяснил, есть ли угроза Украине из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

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