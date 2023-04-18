Возможна экологическая катастрофа: "Ирпеньводоканал" сообщил об утечке нечистот в реку Бучанку

По информации коммунальщиков, стоки сливаются в районе, где автомобильный мост соединяет бучанскую ул. Вокзальную с Ирпенской ул. Соборной.

Сотрудники коммунального предприятия "Ирпенводоканал" жалуются на утечку канализационных нечистот в реку Бучанку в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Река Бучанка сейчас нуждается в немедленной помощи! Еще весной 2022 года изменился цвет воды и появился неприятный запах. Одной из причин этого является слив канализационных стоков со стороны Бучанской канализационно-насосной станции №4. Объем выброса нечистот не является стабильным", – говорится в сообщении.

По информации коммунальщиков, стоки сливаются в районе, где автомобильный мост соединяет бучанскую ул. Вокзальную с ирпенской ул. Соборной.

Как объясняют на предприятии, причиной этого стало то, что Бучанский городской совет незаконно оформил земельные участки, на которых расположены объекты КП "Ирпеньводоканал" при КП "Бучасервис". Такая некомпетентность привела к нарушению работы системы, а именно – КНС 4.

В "Ирпенводоканале" отметили, что никаких мер по разрешению данной ситуации Бучанский городской совет и КП "Бучасервис" не принимают. Вместе с тем частные охранные фирмы не допускают к работе работников из Ирпеня.

Коммунальщики обратились к правоохранителям за помощью в решении этого вопроса.

Специалисты предупреждают, что в регионе возможна экологическая катастрофа.

Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". Все столичные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. В то же время в Укргидрометцентре подчеркивают, что затопления Киева не будет.

Читайте также: