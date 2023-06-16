"Возьмите барабаны и пройдите в укрытие!": Сеть взорвалась мемами о скандальных закупках в Киеве (фото)

Скандальная новость о том, что управление образования Днепровского района Киева закупило в школьные укрытия барабаны, дорогие овощерезки и электрические сковородки, вдохновила украинцев на новые мемы.

Сайт ТСН.ua собрал подборку шуток из Сети.

"Внимание" В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, чтобы нарезать, с*ка, овощи и х**рыть в барабаны!",

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

"У президента ЮАР сейчас будет отличная возможность оценить перспективы мирных переговоров с путиным, играя на кожаных барабанах в одном из укрытий",

"Гудят подземные барабаны, дрожит земля как замерзший пес, это пятый Бе во время тревоги снимает стресс",

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

"Внимание! Воздушная тревога! Возьмите барабаны и последуйте в укрытие!" – шутят украинцы.

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Напомним, что о странных закупках стало известно после огласки депутатов Киевсовета, которые еще на прошлой неделе создали временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Оказывается, в укрытиях Днепровского района очень не хватает электрических овощерезок за 130 тысяч гривен, а также электрической сковороды, которая стоит 720 тысяч гривен. Именно эти кухонные атрибуты закуплены чиновниками для использования в укрытии учебного заведения Днепровского района.

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Киевляне, мягко говоря, шокированы такими действиями чиновников районного уровня, ведь все закупки сделаны на средства столичного бюджета. Люди откровенно удивляются новости об электрической сковороде и овощерезках. Кто-то предлагает закупить в бомбоубежища мягкую мебель, массажные кресла, кальяны и бильярдные столы.

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Горожане в шутку говорят, что электрическая сковорода за такие деньги в бомбоубежище нужна для того, чтобы на ней жарить яйца по 17 гривен за штуку.

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Мемы об укрытиях в Киеве/Скриншот

Читайте также: