Возле "Велюра" не остановиться: в Киеве рядом со скандальным рестораном Тищенко появились новые знаки (фото)

Возле "Велюра" не остановиться: в Киеве рядом со скандальным рестораном Тищенко появились новые знаки (фото)

Новые знаки могут создать неудобства для посетителей ресторана.

Возле ресторана "Велюр" в Киеве появились дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Эвакуация автомобиля". Возможно, таким образом власть "наказала" его владельца, нардепа Николая Тищенко, за выступление в Киевском городском совете накануне.

Об этом пишет "Обозреватель".

Новые знаки могут создать неудобства посетителям ресторана депутата от фракции "Слуга народа". Если зафиксируют нарушения – автомобили эвакуируют на штрафстоянку.

Напомним, что 3 февраля Тищенко на заседании Киевсовета выступил против создания райсоветов в городе. По его словам, это якобы политическое решение, а власти должны не разъединять страну, а наоборот – сшивать ее, особенно во время войны.

4 февраля Тищенко снова отметился неординарными высказываниями: назвал столичную депутатку "девочкой".

Ранее ресторан Тищенко "Велюр" попал в скандал. Заведение работало ночью вплоть до 6 утра, несмотря на карантинные ограничения.

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