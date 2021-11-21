Возле Офиса президента произошли столкновения с правоохранителями: видео

Участники памятного шествия в честь героев Революции Достоинства требовали пропустить их на территорию.

После завершения памятного шествия, приуроченного ко Дню Достоинства и Свободы, который 21 ноября отмечают в Украине, его участники попытались прорвать полицейскую цепь, охраняющую Офис президента на улице Банковой.

Как сообщает "Громадське", между правоохранителями и активистами произошли столкновения.

Участники акции заявляли, что не прекратят свои попытки приблизиться к Офису президента, который сегодня находится под усиленной охраной. Для обеспечения правопорядка здесь были привлечены бойцы Национальной гвардии.

Под Офисом президента начались столкновения — активисты Движения сопротивления капитуляции пытаются прорваться через границу полиции pic.twitter.com/w9h6NCweBF — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

В конце концов правоохранители начали пропускать людей, но только по одному и с прохождением поверхностной проверки на входе.

Ранее участники сегодняшней акции, которых собралось несколько сотен, зажгли лампадки на Майдане и отправились походом к мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни. После возложения цветов здесь состоялась панихида по погибшим активистам во время Революции Достоинства и бойцам на Донбассе. После этого участники шествия отправились на улицу Банковой.

На мероприятиях присутствует немало бывших и нынешних политиков.

Напомним, в День Достоинства и Свободы, 21 ноября, президент Владимир Зеленский почтил память погибших активистов Майдана, установив лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Читайте также: