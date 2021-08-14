Возле Офиса президента произошли столкновения между полицией и Нацкорпусом (видео)

Столкновения произошли, поскольку Нацкорпус отказался проходить осмотр на содержание опасных предметов.

На Банковой возле Офиса президента, где представители Нацкорпуса 14 августа проводят акцию протеста, произошли столкновения. Они начались из-за нежелания участников акции пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

Об этом сообщает в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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В свою очередь, Артем Шевченко подчеркнул, что каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они были вынуждены применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", — говорится в сообщении.

В Сети появились видео, на которых видно, как во время беспорядков распыляли газ, пускали дымовые шашки и файеры. Известно, что стражи порядка применили слезоточивый газ.

Также, по информации некоторых СМИ, произошла и мощная драка. Во время столкновений якобы пострадали правоохранители и журналисты.

Сейчас ситуация стабилизировалась.

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